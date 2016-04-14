Калуга, 14 апреля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Порядка 477 млн рублей составляет суммарная задолженность по зарплате в Центральной России. Больше всего предприятий-должников в Ярославской, Калужской, Брянской, Рязанской, Тульской областях и в Москве. Об этом заместитель Генерального прокурора РФ Владимир Малиновский рассказал «Российской газете».

kaluga24.tv В Калужской области обещанных выплат ждут 766 человек

По словам силовика, сложней всего, как и прежде, остается ситуация с выплатой заработной платы работникам предприятий-банкротов. Сейчас в Центральном федеральном округе 18 таких предприятий, на них приходится почти 190 млн рублей задолженности.

Между тем, как сообщает 14 апреля корреспондент ИА REGNUM, по данным Калугастата, просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату крупных и средних организаций в Калужской области по состоянию на 1 апреля составила 46 млн 574 тыс. рублей. Задолженность сложилась из-за отсутствия собственных средств. Обещанных выплат ждут 766 человек.

Среди калужских предприятий должников находящееся в состоянии банкротства ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования» (ОАО «СКТБР», Калуга), ЗАО «Думиничский завод», малоярославецкие ОАО «ПКФ Хозстройинструмент» и ЗАО «Розовый сад», ОАО «Первый завод» (Дзержинский район) и ОАО ДРСУ-8 (Сухиничский район).