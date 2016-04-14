Калуга, 14 апреля, 2016, 11:12 — ИА Регнум. 4 апреля на базе 605 отдельного Центра подготовки личного состава внутренних войск МВД Российской Федерации, расположенного в деревне Рождествено под Калугой стартовала ежегодная социально-патриотическая акция «День призывника в Калужской области».

molodezh40.ru В программе «Дня призывника» значится посещение выставки оружия и военной техники

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном военном комиссариате, в мероприятии участвуют более 300 призывников, а также представители ветеранских и молодежных военно-патриотических общественных организаций, учащиеся кадетских классов.

В программе «Дня призывника» значится экскурсия по подразделениям войсковой части с посещением выставки оружия и военной техники.

Приветствуя призывников, заместитель губернатора Калужской области Юрий Кожевников выразил надежду на то, что для каждого из них служба в армии станет хорошей школой жизни. «Уверен, что армия станет для вас боевым братством, где каждый готов друг другу подставить плечо и прийти на помощь», — подчеркнул заместитель калужского губернатора.

Между тем, с 1 апреля в калужском регионе начался весенний военный призыв, который продлится до 15 июня. В этом году, калужане планируют пополнить Вооруженные Силы России на 400 призывников. В весеннем призыве 2016 года будущих солдат ждут изменения. Так, на каждого военнослужащего будет заведена личная электронная карточка, где будут все данные. В том, числе черты характера, положении семьи и многое другое, что должно облегчить командованию индивидуальную работу с новыми подопечными. Выпускникам высших учебных заведений второй год будут предлагать два вида службы: по призыву один год и по контракту на 2 года.

С 1 апреля по 15 июля Вооруженные силы РФ должны пополнить 155 тысяч призывников.