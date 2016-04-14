Москва, 14 апреля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Мосгордуме предлагают призывать москвичей замещать полиэтиленовые пакеты на экологичные тканевые сумки, сообщила корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии по экологической политике в Мосгордуме Зоя Зотова («Единая Россия»). По ее словам, совместно с молодежью планируется проводить разъяснительную работу с супермаркетами.

vresp.com Тканевая сумка с продуктами

«Законодательных инициатив и решений пока нет. Мы намерены обсудить варианты реализации этой идеи. Потому что, действительно, очень много полиэтилена загрязняет почву», — сообщила Зотова.

Депутат отметила, что в городе могут быть организованы акции по походу в магазины с экологичными сумками.

Напомним, в Москве в течение апреля проводят акции по очистке территории в рамках программы благоустройства города.