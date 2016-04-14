Калуга, 14 апреля, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 13 апреля встретился с педагогами школы №28.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, недавно в этой школе прошёл ремонт: был обустроен актовый зал на 80 мест, отремонтирована кровля, установлены пластиковые окна. Есть на территории школы и многофункциональный тренажёрный комплекс.

Между тем, беспокойство у педагогов вызывает состояние спортивной площадки: на ней не уложено ударогасящеее покрытие — есть только бетонное основание и ограждение. Зимой на площадке заливают каток, но использовать её летом опасно для детей.

Александр Иванов отметил, что при формировании бюджета на 2017 год будет рассмотрен вопрос о завершении ремонта спортивной площадки. Также глава города сообщил учителям о планах по строительству новых школ и пристроек к образовательным учреждениям.

Учителя, в свою очередь, поделились насущными проблемами микрорайона, среди которых одной из наиболее острых является проблема общественного порядка. Прилегающая к школе территория сильно замусорена, а убирать мусор за пьяными компаниями вынуждены ученики.

«Обращусь к начальнику УМВД по городу Калуге по этой ситуации, — заверил педагогов Александр Иванов, — кроме того, в Калуге хорошо развит институт территориального общественного самоуправления, этот вопрос следует обсудить на заседании местного ТОС. Я сам являюсь председателем территориальной общины «Площадь Победы» и там совместными усилиями мы пресекли подобные безобразия».

Подводя итоги встречи, глава городского самоуправления поблагодарил учителей за плодотворный труд и пожелал дальнейших успехов.