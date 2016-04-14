Вашингтон, 14 апреля, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Один из российских военных самолетов Су-24 пролетел над эсминцем USS Donald Cook, который находился в акватории Балтийского моря, менее чем в 10 м от американского корабля. Об этом заявила представитель Пентагона полковник-лейтенант Мишель Болданза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По ее словам, всего российские бомбардировщики без вооружений 11 раз пролетали в непосредственной близости от эсминца.

Представитель Пентагона не исключает, что Су-24 имитировали заходы на атаку, пролетая в 100 футах — 30 м от эсминца, передают «Вести».

Ранее в Пентагоне завили, что 12 апреля российский Су-24 дважды пролетал на «крайне близком» расстоянии от американского эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием Donald Cook. Из-за этого был прерван тренировочный полет польского вертолёта, базировавшегося на борту судна.

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что данный инцидент совершенно не соответствует профессиональным нормам военных, действующих поблизости друг от друга в международных водах и международном воздушном пространстве.

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