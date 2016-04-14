Калининград, 14 апреля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Накануне депутаты городского Совета Калининграда обсудили идею дизайна новых купюр, планируемых к выпуску Банком России, номиналом 2000 и 200 рублей. Народные избранники планируют обратиться в федеральный центр с предложением разместить на банкноте одну из достопримечательностей Калининграда.

rutraveller.ru Памятник Покорителям ближней Вселенной в Калининграде

Депутаты отметили, что Калининград на купюре важен с геополитической точки зрения. Корреспондент ИА REGNUM спросил у региональных экспертов, какой символ они хотели бы видеть.

Председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин:

«Для меня символ Калининграда — площадь Победы, с видом на храм и триумфальную колонну».

Заслуженный художник Российской Федерации, единственный в России уличный стеклодув Юрий Леньшин:

«Самый знаменитый символ, который знают все, — это, конечно же, Кафедральный собор на острове. Но он к Калининграду имеет крайне опосредованное отношение. Если говорить о нашей символике, то наиболее приемлемым видится памятник космонавтам, расположенный на проспекте Мира (официально монумент называется «Покорителям ближней Вселенной». — ИА REGNUM). Но можно изобразить и скульптуру философа Иммануила Канта, который был подданным Российский империи».

Доктор исторических наук, руководитель калининградского филиала Академии геополитических проблем Владимир Шульгин:

«Уместно изобразить наши достопримечательности, символизирующие принадлежность нашей части Балтийского Поморья к России. Например, Балтийское море с военным кораблём на фоне памятника Елизавете Петровне в Балтийске. Или памятник космонавтам в Калининграде — наш город дал относительно наибольшее число космонавтов по сравнению с другими русскими градами и весями. Или же храм в русском шатровом стиле в городе Багратионовске, свидетельствующий о духовной доминанте державообразующего Русского народа».

ИА REGNUM уточняет, новые банкноты номиналом 2000 и 200 рублей Банк России готов выпустить в 2017 году. Окончательный дизайн пока не утверждён, летом 2016 года планируется организовать голосование, по итогам которого определится дизайн купюр.