Вашингтон, 14 апреля, 2016, 11:01 — ИА Регнум. После многих лет, в течение которых Москва находилась в роли наблюдателя на Ближнем Востоке, Кремль возвращается в центр геостратегической игры в этом регионе. По сравнению с двусмысленной политикой США точно рассчитанная операция ВКС России в Сирии стала редким случаем, когда ограниченное применение силы там привело к масштабным перестановкам на дипломатическом поле, пишет Шломо Бен-Ами для National Interest.

mil.ru Сборы и убытие ВС РФ в Сирию

В недавнем интервью Джеффри Голдбергу президент США Барак Обама дал понять, как он относится к ключевым внешнеполитическим проблемам, в частности к Ближнему Востоку. Так, он невысоко оценил как своих союзников в ЕС, так и своих советников в области безопасности, таких как бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, которая выступала за военное вторжение в Сирию, и дает пессимистическое описание ситуации в регионе. По словам Обамы, для стабилизации Ближнего Востока Вашингтон может сделать мало, если вообще хоть что-то.

Он даже с гордостью заявил, что рад, что не начал интервенцию, после того как была пересечена «красная черта», обозначенная им в 2012 году. Такой «красной чертой» тогда стало применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия. Благодаря принятому тогда решению — с участием России — удалось добиться вывоза большей части арсенала химического оружия из Сирии.

Однако, как отметил Голдберг, решение не обращать внимание на «красную линию» и не осуществлять авиаудары привело к тому, что Ближний Восток «выскользнул из рук Америки». Важные стратегические активы в регионе были, как считает автор, перехвачены недружественными силами, такими как Россия и террористическая группировка «Исламское государство».

К этому можно добавить отчуждение самых близких союзников Белого дома, многие из которых сомневаются в способности и готовности США — в данный момент занятых в Азии — придерживаться защиты их интересов. А само заявление Обамы, что США не должны уделять все свое внимание Ближнему Востоку, стало для них просто шоком.

Несомненно, ключевым мотивом нежелания Обамы направлять войска на Ближний Восток является страх повторить те же ошибки, из-за которых Вашингтон погряз в Афганистане и Ираке — из-за непродуманной тяги правительства США к войне в мусульманских странах.

Президент России Владимир Путин тем не менее только что доказал, что не любая операция на Ближнем Востоке гарантированно приводит к тому, что её инициатор погрязает в конфликте. Наоборот, все оказалось далеко не так, как пророчил Барак Обама — операция РФ в Сирии, возможно, поспособствовала политическому урегулированию в стране.

Не желая быть втянутым в долгую и дорогостоящую войну, с помощью которой президент Сирии Башар Асад смог бы восстановить контроль над большей частью территории, Путин создал безвыходную ситуацию, из-за которой правительство Сирии и оппозиция должны отнестись серьезно к мирным переговорам в Женеве. В этом смысле, заявил официальный представитель сирийской оппозиции Монзер Махус, решение России о выводе войск «полностью изменило ситуацию».

Каким же будет политическое решение? Одним из вариантов, за которой выступает Москва, было бы введение федеративной системы, поскольку территориальное разделение, оставшееся после ухода России, может лечь в основу такой федерации. Алавиты Асада могут контролировать территории на западе страны, от Латакии на севере до Дамаска на юге. На северо-востоке может образоваться автономный сирийско-курдский регион, а остальная часть страны может быть отдана суннитской оппозиции.

Достижение окончательного мира наступит еще не скоро, поскольку Иран и Саудовская Аравия по-прежнему не могут прийти к согласию относительно разрешения конфликта, Турция ведет собственную войну с курдами, а суннитская оппозиция не готова идти на компромисс. Если же Асад попытается вернуть под свой контроль Алеппо, мятежники-сунниты с большой долей вероятности прекратят перемирие, и это подорвет весь процесс мирного урегулирования.

Даже если политическое урегулирование и не будет достигнуто, стоит признать стратегические достижения Путина. Благодаря военной операции России союзник Москвы был спасен от поражения, была получена авиабаза в Латакии, предотвращены угрозы присутствию ВМС там и в Тартусе. С помощью этих баз Путин сможет бросить вызов доминированию США и НАТО в Восточном Средиземноморье.

В целом смысл состоит в том, что Россия закрепила за собой положение державы, с которой на Ближнем Востоке придется считаться. С учетом того, что в сирийском конфликте Москва играет ведущую роль с тех пор, как был разрешен кризис с химическим оружием, ближневосточные лидеры направляются в Москву, а не в Вашингтон для достижения своих интересов. В частности, в ближайшие недели король Саудовской Аравии совершит официальный визит в Кремль, в рамках которого будут обсуждаться вопросы сотрудничества на несколько миллиардов долларов. Что же касается главного соперника Саудовской Аравии — Ирана, то высокопоставленный советник аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти посещал Москву в феврале.

В свою очередь, Израиль чуть было не начал дипломатический кризис с Австралией, когда в марте президент страны Реувен Ривлин вместо Канберры направился в Москву для проведения срочной встречи с Владимиром Путиным. (И произошло это сразу же после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отменил запланированную встречу с Обамой в Вашингтоне и даже не посчитал нужным сообщить об этом официально Белому дому).

Для Израиля военная операция России стала манной небесной, поскольку после неё ось Иран — Хезболла — Асад больше не могла диктовать то, как закончится конфликт в Сирии. После того как Израиль придерживался полной координации с российским командованием на сирийском фронте, теперь Тель-Авив ждет от Путина, что он не даст Ирану разместить свои войска на Голанских высотах, а также поспособствует возвращению наблюдателей ООН в регион.

Без сомнения, Путин и близко не подошел к тому могуществу, которое представлял собой Советский Союз на Ближнем Востоке — не в меньшей степени из-за того, что Москва по-прежнему обладает ограниченным потенциалом проведения военной операции за пределами России, однако продуманное использование жесткой силы для достижения конкретных целей в Сирии превратило Россию в точку схождения интересов крупных игроков на Ближнем Востоке, что создает серьёзный вызов для США. Следующему главе Белого дома придется пересмотреть все стратегию своей страны в регионе.