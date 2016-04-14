Стокгольм, 14 апреля, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Шведские ученые из Института химии и молекулярной биологии при Гетеборгском университете обнаружили ген, способный объяснить разницу в предрасположенности разных людей к инсультам, сообщает шведская газета Göteborgs-Posten.

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Ген получил обозначение FoxF2. Этот ген есть у всех людей, но иногда он имеет особенности, которые, по мнению ученых, и повышают угрозу инсультов. FoxF2 обеспечивает уникальные свойства кровеносных сосудов мозга, называемые гематоэнцефалическим барьером.

Это открытие позволит существенно повысить эффективность профилактики инсультов, так как теперь будет гораздо легче определить принадлежность человека к группе риска.

Следующей задачей, которую ставят перед собой исследователи, станет выяснение того, какие именно варианты гена FoxF2 влияют на прочность сосудов мозга.