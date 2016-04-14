Южно-Сахалинск, 14 апреля, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Государственная Дума РФ в весеннюю сессию может принять закон, смысл которого заключается в том, что выловленная рыба должна доставляться на берег в свежем или охлаждённом виде. Такое нововведение должно исключить факт заморозки продукции и её дальнейшего экспорта. Соответствующее заявление во время ежегодной Прямой линии сделал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

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«Наши заводы не загружены, и рыба там перерабатывается китайская. Сегодня что происходит, рыба, которая доставляется на берег и должна была бы перерабатываться на наших предприятиях, доставляется в замороженном виде, берега касается, ее оформляют, сразу перегружают и на этом же судне увозят на экспорт. Потом эта же рыба, как китайская, раскупается нашими же предприятиями. Смысл изменений в закон, которые готовятся, заключается в том, что рыба должна доставляться на берег в свежем или охлажденном виде. Тогда по экономическим соображениям, как говорят эксперты, замораживать и отправлять ее куда-то не выгодно. Есть надежда на то, что это как раз пойдет на наши предприятия. Более того квоты предполагается давать тем, кто занимается именно такого вида деятельностью. И 70% именно тем предприятиям, которые используют свои собственные суда. Те, кто нарушат это соглашение с государством, будут лишаться квоты вообще. При этом 20% предполагается направить на инвестиционную деятельность. Сказали, что суда стареют. Из этих 20% на развитие инфраструктуры на берегу будут направлять 5% и 15% для того, чтобы строить новые суда — так называемые «квоты под киль». Я исхожу из того, что этот проект закона превратится уже в закон принятый Госдумой в весеннюю сессию этого года», — заключил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2001 года было организовано 13 программ, в ходе которых Владимир Путин отвечал на вопросы россиян. Если в первый год в адрес президента поступило всего 400 тысяч вопросов, то к 2015 году это число возросло до 3,2 миллионов. Жители Дальнего Востока в прошлом году отправили 10 991 тысяч вопросов, большинство людей интересовала тема жилья и коммунально-бытового обслуживания. На второй позиции — вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина.