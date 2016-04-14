Киев, 14 апреля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 14 апреля попросил Верховную раду принять его отставку, поблагодарив своих оппонентов, сообщает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Герой Майдана

По его словам, «оппоненты и враги» сделали его сильнее. «Прошу принять мою отставку, а впереди нас ждут великие дела и большие свершения», — сказал премьер-министр.

Зал заседаний Яценюк покинул под аплодисменты и выкрики «Молодец». Ранее 14 апреля президент Украины Пётр Порошенко внес проект постановления о назначении премьер-министром страны спикера Рады Владимира Гройсмана.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Арсений Яценюк заявил, что сложил свои полномочия. По его словам, без нового правительства дестабилизация на Украине будет неизбежной.