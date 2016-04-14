Южно-Сахалинск, 14 апреля, 2016, 14:05 — ИА Регнум. В рамках Прямой линии президент России Владимир Путин воздержался прогнозировать, чем закончится уголовное разбирательство в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в коррупции. Тем не менее, глава государства подчеркнул, что смягчений при вынесении наказания не будет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

В ходе прямого включения из Сахалинской области местный житель Алексей заявил, что с 90-х годов в регионе разрушаются рыбацкие посёлки, стареет и никак не обновляется флот.

«Выделяются какие-то деньги, и они куда-то уходят: в карманы чиновников, которые воруют, в карманы нечестных бизнесменов. Наш бывший губернатор Хорошавин, сейчас он находится под следствием, как заявляют СМИ, своровал миллиарды. Интересно, он получит достойное наказание, которое будет уроком для других? Вернут ли те деньги в бюджет Сахалинской области? Не получится так, как с госпожой Васильевой?», — спросил дальневосточник.

В свою очередь президент России отметил, что преждевременно и некорректно, а с точки зрения действующего закона ещё и неправильно, говорить о том, чем закончится судебное разбирательство.

«Но могу совершенно точно вас заверить, что идёт тщательная работа, и по данному факту, и по другим, их много, не буду сейчас перечислять эти резонансные дела. Никакого смягчения у этой работы и соответствующего наказания, если он этого заслуживает, не будет. В этом можете абсолютно не сомневаться. Удастся ли вернуть какие-то средства, если будет признано, что это государственные средства, сейчас тоже сказать трудно. Часть имущества Хорошавина арестовано и в этой части можно говорить о возврате в пользу государства», — заявил лидер страны.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет от жителей Приморья до президента России дошли всего три вопроса: о коррумпированности бывшего губернатора Сергея Дарькина, льготах для приёмных и многодетных семей, а также о снижении доходов населения на фоне роста цен в регионе. Отметим, что в 2015 году во время прямого включения с космодрома «Восточный» в Амурской области житель Владивостока задал Владимиру Путину вопрос о задержках заработной платы коллективу.