Ярославль, 14 апреля, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Прокурор города Ярославля Алексей Кукин напомнил руководству города о необходимости выделить компенсационные места для размещения нестационарных объектов торговли. Об этом он заявил на заседании муниципалитета Ярославля 13 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сотни существующих ларьков не попали в схему размещения нестационарных объектов ввиду несоответствия новым правилам благоустройства города. Такие ларьки должны быть демонтированы. По мнению прокурора, мэрия должны выделить предпринимателям компенсационные места, где бизнесмены смогут продолжить свое дело на законных основаниях.

фото сайта yarnews.ru Алексей Кукин

«Прошло уже два с половиной месяца с момента, когда мэрия обещала муниципалитету выделить компенсационные места. То ли мэрия саботирует ваше решение, то ли это попытка заговорить проблему. Я хотел бы напомнить об этом», — сказал на заседании прокурор Ярославля Алексей Кукин.

Заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин сказал, что правового механизма по выделению компенсационных мест не существует. Однако исполняющий обязанности мэра Алексей Малютин пообещал разработать такой механизм и найти места для предпринимателей до 1 мая.