Чебоксары, 14 апреля, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Рейтинг ОНФ по дороговизне ремонту дорог составлен некорректно, так как в нём не учитывается стоимость сопутствующих работ — в частности, перенос инженерных коммуникаций, что зачастую является наиболее затратной частью расходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Чебоксар, комментируя дорожные рейтинги «фронтовиков».

dorogi-onf.ru Проверка дороги в Чебоксарах

В мэрии обращают внимание на ряд неоднозначных моментов в дорожных рейтингах ОНФ. «Самым дорогим ремонтом в Приволжском федеральном округе стал ремонт улицы К. Воробьевых в Чебоксарах — 14 182 рубля за квадратный метр. Впрочем, самые дешевые дороги в Поволжье тоже нашли в Чебоксарах — ремонт каждого квадратного метра по улицам Котовского, Ушакова и Парижской Коммуны обошёлся по 648 рублей. Дешевле только улице Рябикова в Ульяновске (632 рубля)», — говорят в администрации столицы Чувашии.

Говоря об оценке «фронтовиками» состояния недавно отремонтированных дорог и о дорожной инфраструктуре у соцобъектов, чиновники отмечают, что к «чебоксарским дорогам тоже было немало претензий»: «Тем не менее, в итоговом рейтинге активисты назвали Чебоксары городом с относительно хорошим состоянием дорог и небольшим количеством ям».

В администрации города особо подчёркивают, что по улице Композиторов Воробьевых, где по оценке ОНФ был сделан самый дорогой «ремонт дороги» в Поволжье (14 182 рубля за 1 кв. метр), фактически проводился не ремонт, а реконструкция. Общая цена составила 88,6 млн рублей, из них 33 млн рублей (37% стоимости с учётом НДС) ушло на уширение, ремонт дороги и тротуаров (без учета малых архитектурных форм, технических средств организации дорожного движения и подготовительных работ, включающих в себя ряд организационных работ). «То есть затраты в расчёте на 1 кв. метр автомобильной дороги в среднем составили 3,71 тыс. рублей», — приводят расчёты в мэрии.

Наибольшая доля расходов пришлась на защиту и перенос коммуникаций — 57% (50,2 млн рублей с учётом НДС). Работы проводились на объектах энергетического хозяйства, наружных сетях и сооружениях водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Иные работы (малые архитектурные формы, технические средства организации движения, геодезические разбивочные работы, временные здания и сооружения) составили 6% от общей стоимости работ (5,3 млн рублей с учётом НДС).

В мэрии также считают некорректным рейтингование исключительно на основании данных с сайта госзакупок, где выставляются заключенные контракты и указывается цена с учётом стоимости сопутствующих работ (перенос инженерных коммуникаций, объекты энергетического и транспортного хозяйства и т. п.). «В данном рейтинге не учтены отдельно в стоимостной оценке работы, сопутствующие ремонту, капремонту, реконструкции и строительству дорог», — говорят чебоксарские чиновники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по оценке активистов ОНФ, самая высокая цена капитального ремонта квадратного метра дорожного покрытия — в Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Тюмени. В рейтинге качества дорожной сети Чебоксары вошли в десятку городов-лидеров.