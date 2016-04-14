Москва, 14 апреля, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Биржевые курсы основных валют растут к рублю в ходе торгов 14 апреля на фоне снижающихся цен на нефть, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По состоянию на 10:31 мск доллар США вырос к российскому рублю на 30,10 копейки до 66,6110 рубля. Евро к этому времени увеличился на 13,60 копейки и составил 74,91 рубля.

Американская валюта достигала максимальной отметки в 66,6460 рубля, европейская — 74,9250 рубля. Опускался доллар США до минимума в 66,0730 рубля, евро — до 74,6790 рубля.