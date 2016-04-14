Калининград, 14 апреля, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В Калининградской области направлено в суд уголовное дело о разглашении государственной тайны бывшим заместителем начальника финансового отдела ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Об этом сегодня, 14 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Калининградской области.

shipyard-yantar.ru Судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде

Инициатором возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны») стало региональное управление ФСБ России.

«По версии органов предварительного расследования, обвиняемому в связи с осуществлением трудовой деятельности были известны сведения, составляющие государственную тайну, связанную с государственным оборонным заказом, которые стали достоянием других лиц», — сообщили в прокуратуре.

Накануне заместитель прокурора Калининградский области направил уголовное дело в облсуд для рассмотрения по существу. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до четырёх лет.

ИА REGNUM напоминает, что в 2009 году руководство судостроительного завода «Янтарь» было осуждено по делу, которое также возбудили и расследовали следственные органы УФСБ. Тогда гендиректор завода Николай Волов и его заместители — по государственному заказу Сухачёв и по экономике и финансам Приходько — были осуждены на длительные сроки за растрату 4 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках гособоронзаказа.

Судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде специализируется на военном и гражданском судостроении, а также судоремонте, машиностроении и металлообработке. Для Министерства обороны Советского Союза и России завод за свою историю построил 157 боевых кораблей.