Москва, 14 апреля, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Банк Москвы, крупнейший кредитор «Внуково», предложил правительству реструктурировать кредит аэропорта, который был взят на строительство нового пассажирского терминала и перрона, в обмен на государственные гарантии, сообщил 13 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источник в отрасли.

Maxfastov Аэропорт Внуково

Помимо предоставления государственных гарантий под пролонгированный кредит на 8,4 млрд рублей банк настаивает на том, что «Внуково» надо гарантировать пассажиропоток путем заключения с двумя дочками «Аэрофлота» — авиакомпаниями «Победа» и «Россия» — соответствующего соглашения на 10 лет.

После этого Банк Москвы будет готов не только реструктурировать кредит, но и выдать новые займы, доведя их объем до 16,8 млрд рублей.

Такая реструктуризация действительно могла бы стать эффективным инструментом разногласий, сообщил 14 апреля ИА REGNUM управляющий партнер юридической фирмы BMS Алексей Матюхов. «Учитывая степень закредитованности предприятия, владение оффшорными компаниями значительными пакетами акций (прямо или косвенно), значимость для московского авиа-узла и инфраструктурный статус объекта — реструктуризация является наиболее эффективным инструментом урегулирования разногласий между кредиторами и должником», — подчеркнул Матюхов.

Судебное истребование долгов, а тем более банкротство предприятия в подобных случаях являются неэффективными в части истребования погашения задолженности, поскольку в таком случае страдает как должник, так и кредиторы, подчеркнул он.

«Вкупе с обеспечением требуемого уровня пассажиропотока, реструктуризация позволит достичь операционной безубыточности аэропорту, и погасить свои обязательства в рамках условий реструктуризации», — считает эксперт.

Первый период реструктуризации будет включать условия льготного обслуживания процентов по займам: «Основное тело кредитов кредиторам будет погашаться по достижению определенных показателей. Основные кредиторы включат в ковенанты условий реструктуризации — то есть в условия, при несоблюдении которых кредит возвращается досрочно — также показатели EBITDA, по сути напрямую связанные с пассажиропотоком», — отметил Матюхов.

«Учитывая все вышесказанное, а также наличие Правительства Москвы в числе акционеров предприятий Внуково, инициатива Банка Москвы по получению госгарантий имеет положительные перспективы», — подытожил он.

Отметим, что в 2015 году «Внуково» обслужило рекордное число пассажирова — 15,8 млн человек, передает «Интерфакс». Однако финансовое положение аэропорта ухудшается из-за ряда факторов: в их числе уход «Трансаэро» с рынка, закрытие туристический направлений в Турцию, Египет и Украину. Сейчас общий долг «Внуково» перед Банком Москвы составляет 11,9 млрд рублей.