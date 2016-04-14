Москва, 14 апреля, 2016, 10:30 — ИА Регнум. По подозрению в краже 100 тысяч долларов из квартиры пенсионерки задержана 20-летняя сиделка, сообщает 14 апреля пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

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«Оперативники уголовного розыска Западного округа Москвы задержали 20-летнюю сиделку по подозрению к краже около 100 тысяч долларов у пенсионерки», — сообщает раководитель пресс-службы МВД Москвы Софья Хотина.

72-летняя потерпевшая обратилась в полицию района Дорогомилово 8 апреля, пояснив, что крупная сумма денег, полученная ей за продажу недвижимости, пропала из квартиры.

Подозреваемую в совершении кражи сиделку пожилой женщины задержали 12 апреля в аэропорту «Внуково». Уроженка Средней Азии жила в квартире потерпевшей и смогла украсть деньги, которые хозяйка хранила в серванте.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Где в данный момент находится похищенная сумма, выясняют правоохранители.