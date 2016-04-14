Киев, 14 апреля, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент страны проект постановления №4420 о назначении премьер-министром Владимира Гройсмана, сообщается на официальном сайте Верховной рады Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Ожидается, что парламент Украины в течение дня примет решение по назначению премьер-министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил об уходе в отставку. По его словам, без нового правительства дестабилизация на Украине будет неизбежной.

При этом политик добавил, что видит «свои задачи шире, чем полномочия руководителя правительства».

13 апреля коалиция в Верховной раде поддержала кандидатуру спикера парламента Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины.

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