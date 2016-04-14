Москва, 14 апреля, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Обычно ввод новых денежных номиналов связан с инфляционными процессами. То есть напрашивается ввод банкноты в 10 тыс. рублей, а не 200 и 2 тыс. рублей. Однако инфляция в России уверенно снижается, поэтому ЦБ РФ старается оптимизировать наличный оборот, считает директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.

ИА REGNUM Рубль к доллару

На фоне деноминации в Белоруссии снова пошли разговоры о возможности аналогичного шага в России. По словам Разуваева, «данный сценарий маловероятен. Однако деноминация 1 к 100 напрашивается. Тогда за один доллар будут давать 60−70 копеек. При этом более правильна система номиналов, принятая еще в советское время: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 рублей».

«Вместе с тем открытым также остается вопрос ввода единой евразийской валюты — алтына. Первоначально для Белоруссии, Российской Федерации и Казахстана. Изначально идея евразийской валюты принадлежит президенту Казахстана, и разговоры о ней идут еще с конца нулевых годов. Однако это, прежде всего, политическое, а не экономическое решение», — высказал свое мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России в 2017 году выпустит банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей, их дизайн пока не определен и будет выбран с помощью общественного обсуждения. По словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, банкноты будут введены в обращение потому, что значительная часть платежей находится в интервале между 100 и 500 рублями, а также 1 и 5 тыс. рублей.