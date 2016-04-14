Штутгарт, Германия, 14 апреля, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Европейское командование ВС США опубликовало 14 апреля видео пролета российского истребители Су-24 морской авиации Балтийского флота над американским эсминцем «Дональд Кук» в нейтральных водах Балтийского моря.

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Представители Пентагона заявили, что Су-24 летел «в опасной близости» от эсминца — на высоте менее 30 метров.

Реакция американского командования оказалась более чем предсказуемой: «инциденты изучаются по каналам ВМС США», а также официальными лицами «используются существующие дипломатические каналы, чтобы отреагировать на этот инцидент».

Белый дом устами своего пресс-секретаря «выразил обеспокоенность» и напомнил, что такие маневры должны выполняться «в соответствии с международными правилами и нормами».

Ранее ракетный эсминец США «Дональд Кук» зашёл в Польшу, чтобы «продемонстрировать приверженность ВМС США повышению общих навыков работы на море», а точнее принять участие на Балтике в натовских учениях Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»).

В водах Балтийского моря его застали истребители Су-24 морской авиации Балтийского флота, которые дважды пролетели над «Куком» и сорвали тренировочную миссию польского вертолета с эсминца.