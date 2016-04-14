Красноярск, 14 апреля, 2016, 09:49 — ИА Регнум. 14 школ Красноярска попали в список лучших общеобразовательных учреждений России, составленный агентством «Эксперт РА» на основе данных о поступлениях выпускников школ в 20 ведущих российских вузов, сообщили в администрации города. Задачей исследования стало определение учреждений, которые готовят наибольшее количество студентов для лучших высших учебных заведений страны.

Жан Жоффруа. Школьный класс. 1888

В рейтинговый список вошли 200 школ из более чем 15 тыс., принявших участие в исследовании. Исследователи обработали данные о 87 тыс. выпускников. Красноярские школы оказались на третьем месте, заняв 7% в рейтинговом списке. На первом месте — Москва (51%), на втором — Екатеринбург (10%).

Как рассказала ИА REGNUM помощник по связям со СМИ главного управления образования города Красноярска Евгения Тимашева, данная победа — результат успешного взаимодействия на разных уровнях системы образования: администрации региона, мэрии, высших и общеобразовательных учебных заведений. Она также отметила, что всеми ведомствами и учреждениями реализуется единый подход к функционированию системы образования.

По ее словам, особенно важным элементом является сотрудничество школ с высшими учебными заведениями и, прежде всего, с Сибирским федеральным университетом.

Лучший результат среди школ Красноярска показала гимназия №1 «Универс»: она заняла 25 место в рейтинге. За ней следует гимназия «Академ» №13 (29 место).

Анализируя данные исследования, руководитель главного управления образования Алексей Лапков заявил: «В подавляющем числе случаев красноярские старшеклассники выбирают местные учебные заведения — порядка 95% наших выпускников предпочли учиться в «домашних» ВУЗах. Только 5% ребят решили получать образование в других регионах страны. По результатам исследования, около 700 выпускников красноярских школ-лидеров поступили в ведущие высшие учебные заведения страны, из них почти 500 человек — на бюджетные места».