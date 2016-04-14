Пекин, 14 апреля, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Luxgen опубликовал первые официальные снимки своего нового сделана Luxgen 3. Автоконцерн стремится подогреть интерес к презентации автомобиля, которая состоится через несколько недель на Пекинском автосалоне.

car.autohome.com.cn Luxgen 3 Sedan

Как сообщил представитель Luxgen, автомобиль будет оснащен 1,6-литровым двигателем, мощность которого составляет 130 л.с. К концу года появится гибридная версия седана, пишет «Тайпин цичэ».

Luxgen 3 получил 5-ступенчатую механическую коробку переключения передач и роботизированную трансмиссию CTV.

Ксеноновая оптика, легкосплавные диски и плавные линии кузова сразу выделяют новинку среди бюджетных китайских седанов. По словам представителя Luxgen, новый седан будет оснащен самыми передовыми разработками автомобильной индустрии.

Продажи Luxgen 3 начнутся во второй половине 2016 г. Стоимость новинки в зависимости от комплектации составит от 70 тыс. до 90 тыс. юаней.