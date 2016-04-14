Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2016, 09:43 — ИА Регнум. В Ростовской области на реке Дон случилась небольшая авария с теплоходом «Окский-3». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС 14 апреля, судно навалилось при проходе на Семикаракорскую паромную переправу.

fleetphoto.ru Теплоход

Инцидент произошел в 4 часа утра 13 апреля. Уточняется, что серьёзных повреждений переправа не получила. Капитан сообщил о том, что судно не пострадало.

Также информируется о том, что движение судов не перекрыто. В результате ЧП никто не пострадал.