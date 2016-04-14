Москва, 14 апреля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Странам НАТО не удастся втянуть Россию в противостояние, которое не имеет смысла. Об этом, как передает телеканал Lifenews, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время лекции в министерстве иностранных дел Монголии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы (власти РФ) наблюдаем беспрецедентное с окончания холодной войны наращивание военной активности — присутствие НАТО на так называемом Восточном фланге альянса с целью оказания военно-политического давления на Россию для сдерживания, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. — Все это сопровождается агрессивной пропагандистской кампанией по демонизации РФ».

Глава МИД РФ добавил, что Североатлантический альянс в настоящее время занят поиском врага для придания смысла своему дальнейшему существованию.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не позволит втянуть себя в это бессмысленное противостояние.

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