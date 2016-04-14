Москва, 14 апреля, 2016, 09:40 — ИА Регнум. В уточненном варианте макроэкономического прогноза на 2016 год и сценарных условиях на 2018−2019 годы, подготовленные Минэкономики и внесенные накануне в правительство РФ, не предполагается использование новой версии «бюджетного правила», пишет «Коммерсантъ».

ИА REGNUM Рубль

По данным издания, новой версии «бюджетного правила», на котором настаивает Минфин, нет ни в базовым сценарии, ни в двух других. Уточняется, что даже в целевом сценарии Минэкономразвития не предполагается цены нефти свыше $50 за баррель ранее 2020 года.

В базовую, как и в целевую версию прогноза, заложена среднегодовая цена нефти в 2016 году в $40 за баррель с ростом до $45 в 2017-м и до $50 — в 2018—2019 годах.

Бюджетное правило, действовавшее ранее в России, предполагало зачисление в резервы доходов от экспорта нефти и газа в период высоких мировых цен на сырье. За их счет финансировался дефицит бюджета в период падения цен.

Ранее глава МЭР Алексей Улюкаев заявил, что Минэкономразвития в ближайшее время внесет в правительство РФ уточненный макроэкономический прогноз на 2016 год и сценарные условия развития экономики на 2017−2019 годы.

В целом предложения Минэкономразвития были поддержаны, сказал Улюкаев. МЭР ожидает в 2016 году снижение ВВП РФ на 0,3% при сценарии в $40 за баррель.