Таллин, 14 апреля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. В традиционный Ежегодник Полиции безопасности Эстонии КаПо не попал портал «Мы говорим по-русски» (MGPR), так как у спецслужб есть целый список «нелояльных лиц», публикация которого ждет своей очереди. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 апреля, сообщил главный редактор портала MGRP Михаил Тверской, отметив, что «очередь портала еще не пришла»: «Так как они публикуют свою книжку каждый год, то и врагов надо добавлять каждый год, чтобы показать, что они хорошо работают».

pixabay.com Эстония. Таллин

Кроме того, Тверской иронично уточнил, что портал действует лишь несколько последних лет, поэтому КаПо сейчас занята «организациями постарше».

В то же время он сообщил ИА REGNUM, что КаПо продолжает усиленно следить за деятельностью портала, причем чаще всего это происходит по понедельникам: «Видимо, в выходные КаПо отдыхает, а в понедельник приходят на работу и читают, что там накопилось за выходные». По его словам, возможность давления на правозащитника со стороны эстонских спецслужб затрудняет и то, что его портал зарегистрирован в Голландии, где совсем другое отношение к «опеке» со стороны политической полиции: «Именно то, что КаПо считает «расшатыванием эстонской государственности», в демократических странах называют «свобода слова» и «защита прав национальных меньшинств».

Он напомнил, что никаких проблем с регистрацией портала и фонда MGPR в Голландии не возникло, хотя во всех документах значится: «Цель фонда — это защита интересов и устранение дискриминации русскоязычного населения в Эстонии. Также фонд MGPR выступает за широкое использование русского языка в Эстонии». Тверской добавил, что подобную регистрацию невозможно представить в самой Эстонии. «Тогда я точно попаду в Ежегодник», — добавляет он.

По словам Тверского, эстонские власти рассматривают защиту прав русскоязычных как враждебную по отношению к государству: «Я их прекрасно понимаю, потому что эстонцы уезжают из страны. Уехав даже в Финляндию, эстонцы не учат своих детей эстонскому, а предпочитают финский и английский языки. Чтобы хоть как-то сохранить эстонский язык, правительство и перекладывает эту тяжесть на русскоязычных».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в свежем Ежегоднике КаПо (Полиции безопасности Эстонии) за 2015 год принципиально нового мало: главный антигерой сборника все тот же — Россия. По традиции, противостоянию России посвящена львиная доля всей брошюры — четыре главы из шести. Также традиционно стиль и подача информации издания больше соответствуют художественной публицистике, чем аналитическому документу. Так, деятельность России названа «агрессией по отношению Евросоюза в надежде на его ослабление» без приведения серьезных доказательств.

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