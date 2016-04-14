Таллин, 14 апреля, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Молдавия ориентирована на евроинтеграцию, пересмотр данного направления невозможен, даже учитывая серьезный раскол в обществе. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 апреля, сообщили в Министерстве иностранных дел Эстонии со ссылкой на слова министра иностранных дел Молдавии Андрея Галбура, находящегося в Таллине с официальным визитом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Западный выбор

По словам Галбура, евроскептические настроения связаны исключительно с протестной активностью определенных политических групп и громкими коррупционными скандалами, связанными с политической элитой. Страна также намерена продолжить активное сотрудничество с НАТО, но без постоянного членства в этой организации в будущем.

По словам Галбура, «сегодня Молдавии необходимо завершить ряд конкретных реформ, чтобы вернуть доверие народа и международных партнеров. Целью правительства также является поддержка стабильности». В свою очередь глава МИД Эстонии Марина Кальюранд заявила, что Таллину «было приятно услышать, насколько для Молдавии важны отношения с Евросоюзом, а также то, что страна продолжит проведение реформ, в том числе в области юстиции и банковского сектора».

Министр иностранных дел Молдавии Андрей Галбур находится в Эстонии с официальным визитом с 13 по 14 апреля. В рамках визита он встретился с коллегой, министром Кальюранд, а также с премьер-министром, председателем праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйвасом, спикером парламента, членом Социал-демократической партии Эйки Нестором и членами парламентской группы Эстония — Молдавия. В центре обсуждений — двусторонние отношения, региональные отношения, а также связи Молдавии с Евросоюзом.