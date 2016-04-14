Набережные Челны, Татарстан, 14 апреля, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Челнинский футбольный клуб «КамАЗ» ведет черную бухгалтерию и до сих пор не погасил задолженность перед бывшими игроками. Доказательства готовят к публикации юристы, защищающие интересы ряда игроков, сообщает 14 апреля Кazanfirst.ru.

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Как пояснил спортивный юрист Антон Смирнов, доказательства существования в клубе «КамАЗ» черной бухгалтерии в скором времени будут обнародованы.

«Поведение руководства клуба — это прекрасный пример того, как делать не надо, и какие управленцы стоят у руля большинства профессиональных футбольных клубов», — говорит Смирнов.

Юрист уточнил, что игрокам текущего состава клуба за последнее время было выплачено 5 зарплат, задолженности перед действующими игроками нет. Однако тем игрокам, которые ранее вывели клуб в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), долги по зарплате до сих пор не выплачены.

При этом генеральный директор «КамАЗа» Наиль Ахмедшин дает игрокам обещания разрешить ситуацию, не предпринимая для этого реальных мер.

Ранее клуб «КамАЗ» из Набережных Челнов был оштрафован на 825 тысяч рублей, в конце марта Российский футбольный союз запретил клубу регистрацию новых игроков, пока долги по зарплате не будут погашены.