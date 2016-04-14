Москва, 14 апреля, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Электрички Курского направления Московской железной дороги двигаются в сторону Москвы с увеличенным интервалом из-за неисправности одного состава, сообщает управление магистрали.

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В 06:36 мск на перегоне Подольск — Щербинка остановился пригородный поезд сообщением ПОдольск — — Дедовск. У электрички при отправлении со станции Силикатная заклинило колесную пару.

Несколько электричек Курского направления следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Неисправный состав будет отправлен в депо.

По словам очевидцев, движение в сторону Москвы затруднено, людей высаживали на ближайших станциях.