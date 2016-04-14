Москва, 14 апреля, 2016, 17:01 — ИА Регнум. В Москве все большую популярность среди пенсионеров набирают дневные стационары в комплексных центрах соцобслуживания, где бабушки и дедушки живут по расписанию: с утра гимнастика для глаз, ЛФК, бассейн, чтение книг и настольные игры, а после обеда можно посетить кружки по вышивке и плетению, концерты, поучаствовать в спортивных соревнованиях, прогуляться на свежем воздухе и посетить фитотерапию, или съездить на экскурсию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жизнь в центре социального обслуживания «Марьино»

Корреспонденты ИА REGNUM посетили один из таких центров в Юго-Восточном округе столицы. В ГБУ ТЦСО «Марьино» пожилые люди приходят на целый день: с 9.00 утра до 20.00 вечера. Такой режим устанавливается на 22 рабочих дня. Попасть сюда может каждый пенсионер, который принесет заявление и заключение врача.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центр социального обслуживания «Марьино»

В отделение дневного стационара граждане зачисляются в рамках 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации», заявила корреспондентам заместитель директора центра «Марьино» Ольга Голицына.

При этом, на бесплатной основе пенсионеры могут посещать группу со стационаром только раз в квартал, а в группу без стационара дважды в год, уточнила она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер читает газету в «свободное времея» в центре социального обслуживания «Марьино»

«В настоящее время граждане пожилого возраста получают ежедневно горячее питание отделения дневного пребывания со стационаром и посещают культурно-массовые мероприятия. Это концерты, лекции с МЧС, полиции и отделами осциальной защиты населения, органами исполнительной власти, а также с культурными деятелями. Мы периодически делаем выезды на бесплатные экскурсии по музеям и монастырям города Москвы. Также мы ходим в кинотеатры, если те предоставляют бесплатные часы. И каждый день устраиваем в центре концерты, конкурсы и викторины», — сообщила Голицына.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игра в шахматы в свободное время в центре социального обслуживания «Марьино»

Она добавила, что с 1 января 2016 года в филиале центра «Люблино» появилась новая возможность. Теперь на смену отделения дневного пребывания со стационаром можно зачислять на смену не только одиноко проживающих пенсионеров, но и тех, кто живет со своей семьей. Однако услуга платная: желающие должны заплатить от 8,5 до 10 тысяч рублей в месяц, в зависимости от выбранных дополнительных социальных услуг.

Получатели социальных услуг, как их называют в центре, разделены на несколько групп. Заведующая отделением дневного пребывания со стационаром Нина Елисеева сообщила корреспондентам ИА REGNUM, что всего в центре с учетом филиалов «Люблино», «Перерва» и «Капотня» зачислено 175 человек. «Это два отделения дневного пребывания со стационаром и пять дневных отделения без стационара. Также есть отделения социальной реабилитации», — уточнила она, добавив, что в этих отделениях инвалиды, имеющие возможность самостоятельного передвижения, могут заниматься на тренажерах, находиться в «Соляной пещере», посещать бассейн, и получать консультации у психологов. За режимом дня участников программы следят несколько специалистов, в том числе культорганизатор, заведующий и мед.сестра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солевая комната в центре социального обслуживания «Марьино»

Пенсионерка Зоя Дмитриевна Аникнева посещает центр уже пятый год. На кружки ходит редко, в основном ей нравятся культурно-досуговые мероприятия. «Нам здесь нравится, а так бы мы не ходили сюда. Тут мы веселимся, а дома закиснешь. Мне соседи рассказали что есть такое ТСО. Мы пришли, посмотрели, узнали про услуги, куда можно пойти, и стали ходить», — рассказала она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уроки танцев в центре социального обслуживания «Марьино»

Ее соседка по комнате Людмила Васильевна Благословенская отметила высокий уровень подготовки работников и оценила в целом работу центра на отлично: «У нас каждый занимается тем, что хочет. Мы общаемся, находим друзей. Это здорово».

В гости в «Марьино» часто приезжает филиал «Перерва». В этот раз у них было соревнование по дартсу. Командам объясняют правила, акцентируя на дружеском отношении друг к другу. Затем запускают игру. Один из участников команды из филиала «Перерва» Сергей Анатольевич Борисов рассказал корреспондентам, что попал сюда по инвалидности. Приходит на обеды и занятия, и культурно-досуговые мероприятия. «Здесь вообще все нормально. Кормят вкусно, уделяют внимание и общение. Что бы и не ходить?», — сообщил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Столовая в центре социального обслуживания «Марьино»

А вот Раиса Александровна Салова утром отвела ребенка в детский сад и пришла на занятия в центр. Бывает тут по мере возможности. Говорит, что больше всего привлекает работа в кружках. «Я с внуком еще сижу и не всегда здесь бываю. Тут хорошо, а когда одинокие, то здесь вообще отлично, развлечения есть», — отметила она.

Получается, что оставить одних своих престарелых родителей — теперь не проблема. При желании, такой «детский сад», пожилые люди могут посещать целый год. «Вводя эту услугу мы даем возможность семье продолжать свою трудовую деятельность. Потому что если престарелые родители остаются дома одни, то они чувствуют себя одинокими. Вот в отделение дневного пребывания родственники их отдают, потому что они забывают выключить свет, газ, воду. Это может быть беда. А здесь они целый день под присмотром у нас. Здесь центре снижается дефицит общения, они самореализуются, у них перестраивается мышление. Представьте, то она сидит дома и никому не нужна, а тут ее и похвалили, она и с другими людьми себя сравнивает. Тут уж точно повышение качества жизни бабушек. Это хорошая жизнь и дети спокойно могут работать», — пояснила корреспондентам методист центра Нина Кривцова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бильярд в центре социального обслуживания «Марьино»

Информацию о данном проекте «Детский сад для пожилых» можно увидеть на сайте ГБУ ТЦСО «Марьино» и даже пройти анкетирование о необходимости данной услуги.

Напомним, впервые о центрах дневного пребывания заговорили в Москве в 2011 году. Тогда открылись четыре дневных стационара на базе центров «Царицыно», «Можайский», «Зюзино» и «Экспериментальный», но в настоящее время в ГБУ ТЦСО «Марьино» реализуется проект «Детский сад для пожилых», на базе таких отделений. Как заявил ранее начальник управления департамента социальной защиты города Алексей Копылов, такте отделения дневного пребывания для москвичей пожилого возраста планируется открыть в каждом городском районе.