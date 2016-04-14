Дамаск, 14 апреля, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Российскую гуманитарную помощь получили более 600 сирийских семей города Карфа (провинция Дераа). Об этом сообщил мэр Карфы Саад Газали, передаёт НТВ.

mil.ru Прибытие гуманитарной помощи на авиабазу Хмеймим в Сирии

В Дераа доставлены продукты для мирных жителей, которые потеряли родных в ходе террористических атак. Жителям Карфы доставлены продуктовые пакеты с мукой, крупами, сахаром и консервами.

Газали поблагодарил Россию за гуманитарную помощь и за военную поддержку. Он отметил, что гуманитарный груз в Карфе распределяется в соответствии с подготовленным списком тех, кому она наиболее необходима: в перечень вошли более 600 семей.

«В список попали семьи в трудном материальном положении, где в ходе обстрелов или в боях погиб один из членов семьи», — пояснил он.

Газали отметил, что в Карфе обстановка стала намного лучше: прекратились обстрелы. Это произошло после того, как террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) правительственные войска выбили с территории соседа Карфы — города Шейх-Мискин.