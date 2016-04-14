Москва, 14 апреля, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Brent хотя и смогла обновить максимум на 44,93, но дальше пойти не посмела, так как настроение ей подпортили данные от Американского института нефти (API), считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Затем еженедельный отчет от Минэнерго США немного ослабил позиции Brent, но ее падение сдержали комментарии Ирака по поводу необходимости достичь договоренностей по сокращению добычи в Дохе.

lukoil.ru Нефтяные вышки

«Однако стоит отдать должное — общерыночные настроения постепенно становятся позитивнее. Большинство представителей крупных компаний, торгующих нефтью, верят, что «дно» уже позади, однако впереди пока неясность и «волатильность», хотя общий тренд будет восходящим», — пояснила Афанасьева.

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«Кроме того, некоторые ожидают восстановление баланса спроса и предложения уже к III кварталу 2016 года, так как с рынка уйдут нерентабельные компании. Таким образом, не исключено, что 14 апреля Brent проведет в резких колебаниях в диапазоне 43,00—45,00 долл./баррель», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 апреля, нефтяные котировки снижаются на данных о коммерческих запасах в США. По данным Лондонской и Нью-Йоркской бирж, котировки фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне к 7:49 мск упали на 2,524% до $43,59 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI опустились на 2,156% до $41,28 за баррель.