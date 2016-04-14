Улан-Батор, 14 апреля, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Монголии Лундэгийном Пурэвсурэном в Улан-Баторе заявил, что Россия рассматривает вариант предоставления Монголии кредита в рублях, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По его словам, такая возможность в настоящее время обсуждается. «Теперь у нас нет никаких юридических препятствий, чтобы возобновить кредитные отношения между Россией и Монголией», — сказал Лавров. Также центробанки двух стран обсуждают своповые операции.

Со своей стороны Пурэвсурэн отметил, что у Монголии есть «политическая заинтересованность» в рублевом кредите. Кроме того, кредит в рублях «будет способствовать улучшению торгового дисбаланса».

Напомним, 14 апреля Россия и Монголия подписали в Улан-Баторе программу партнёрства.

В 2014 году программу развития стратегического партнёрства поручили сформировать президенты России и Монголии. Поручения президентов выполнены: программа согласована и подписана главами МИД.