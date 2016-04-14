Москва, 14 апреля, 2016, 13:30 — ИА Регнум. «Если мы будем ждать чудес от золотой рыбки, то можем оказаться, как в сказке, у разбитого корыта. Лучше не уповать на золотую рыбку, а надеяться на себя», — заявил 14 апреля президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы от детей в ходе прямой линии.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

к сообщало ИА REGNUM, в 2015 году прямую линию с Владимиром Путиным посмотрели более 8 миллионов человек. Это на 1 миллион больше, чем в 2014 году, когда за ответами президента следили почти 7 миллионов зрителей, в 2013 году — около 6 миллионов. Число заданных главе государства вопросов в 2015 году также стало рекордным: за семь дней и почти четыре часа — более 3 миллионов.