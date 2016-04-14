Вашингтон, 14 апреля, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Среди 13 выбранных агентством NASA перспективных научных проектов будущего самым экзотическим является предложение переделать астероид в космический корабль, сообщается на сайте NASA.

wccftech.com Астероид

Такой корабль, преобразованный из космического тела роботами за счет его же ресурсов, может быть использован для изучения дальнего космоса.

Среди отобранных проектов не менее интересны такие, как создание перепрограммируемых организмов для колонизации других планет, визуализация вычислений при поиске других планет, разработка ультратонких космических аппаратов для очищения околоземного пространства от космического мусора.

Реализация этих проектов напрямую связана с изменением системы научных исследований и внедрением принципиально новых технологий, тем не менее авторы отобранных проектов получили по сто тысяч долларов на их дальнейшую разработку.