Южно-Сахалинск, 14 апреля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Работники рыбзавода пожаловались на Прямой линии президенту РФ Владимиру Путину на рабство, в которое попадали на острове Шикотан в Сахалинской области, когда устраивались сотрудниками рыбного комбината «Островной». По словам работников, им не платили зарплату, и уехать они не могли из-за отсутствия денег и удалённости предприятия от материка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Зарплаты нам не платили. Людей туда возят обманом через кадровые агентства, условия труда и проживания ужасные, люди бомжуют. Помогите, пожалуйста, разобраться с этой проблемой», — обратилась сотрудница предприятия Татьяна.

«Выбраться оттуда практически невозможно, потому что это остров, поэтому людям некуда деваться, а денег нет. Зарплату не дают по 2, по 3 месяца, по полгода», — добавила еще одна работница рыбкомбината Елена.

Когда сотрудников предприятия пригласили задать вопрос президенту, в адрес некоторых из них последовали прямые угрозы, и они просто испугались прийти. «Люди говорят, что там, на острове Шикотан, они были фактически на положение рабов, заложников. Им обещали высокие зарплаты, и заманили на остров из центральных и сибирских регионов России», — пояснил журналист.

«Вы знаете, мне даже нечего сказать», — ответил Владимир Путин, попросив пояснить, обращались ли работники предприятия в какие-то инстанции по этому вопросу.

Услышав ответ, что проблему пытались решить через прокуратуру Сахалинской области, и никакого реагирования не последовало, президент сказал: «Местные чиновники, особенно правоохранительные органы, прокуратура и служба надзора за условиями труда, должны были немедленно отреагировать. Я хочу, чтобы Генеральный прокурор Российской Федерации услышал эту часть нашего разговора, посмотрел на эту ситуацию и принял решение о соответствии занимаемой должности прокурора Сахалинской области, а министерство труда обязательно посмотрело с этой же позиции на работу вверенного им подразделения на Сахалине. И надеюсь услышать информацию о том, что происходит в этой сфере и в кадровом отношении, и с точки зрения наведения порядка».

Людям, работавшим на рыбкомбинате острова Шикотан президент принёс извинения и обещал сделать всё для того, чтобы ситуация была исправлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на прямую линию с Владимиром Путиным от жителей дальневосточных регионов поступило чуть более 10 тысяч вопросов. Это существенно меньше, чем из любого другого макрорегиона страны. Судя по количеству, самые актуальные для дальневосточников — вопросы жилья и коммунально-бытового обслуживания, а также зарплаты и труда.