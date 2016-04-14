Москва, 14 апреля, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Рубль приостановил рост, не получив поддержки со стороны нефти. До налогового периода еще осталось время, так что в течение ближайших дней российская валюта, скорее всего, останется без поддержки, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Если коррекция котировок нефти и не начнется 15 апреля, то 18 апреля ей все равно, скорее всего, придется ослабнуть. По крайней мере, пока предпосылок для дальнейшего укрепления Brent выше 45 долл./барр. нет, да и от встречи ОПЕК+ мало кто ждет новых агрессивных заявлений. Скорее всего, для пары USD/RUB уровень 65,00 на время станет тем самым «дном», которое пробить можно будет только в условиях достаточно сильного драйвера», — пояснила Афанасьева.

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«На 14 апреля не исключено постепенное движение пары вверх в район 66,00. Впрочем, есть факторы, которые могут набирать вес в течение ближайших недель и укреплять рубль. Помимо налогового периода, это еще и комментарии официальных лиц на тему политической позиции России», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро на 14 апреля. Так, доллар США подешевел на 57,94 копейки и составил 65,7662 рубля. Евро упал на 1,1951 рубля до 74,6578 рубля. Европейская валюта дешевеет с 6 апреля. За прошедшую неделю евро потерял 3,6220 рубля. Нефть марки Brent подешевела на 1,43% — до $43,55 за баррель. WTI на 1,29% — до $41,22 за баррель.