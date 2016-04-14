Тирана, 14 апреля, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил 13 апреля, что претендент на выдвижение в кандидаты на пост главы Белого дома Дональд Трамп угрожает репутации США на международной арене, а также использует «недостаток образования» для создания опасных антиисламских настроений среди своих сторонников, пишет Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба

По словам чиновника, своей риторикой, которую миллиардер использует для выдвижения в качестве кандидата от Республиканской партии, в том числе призывает запретить мусульманам въезжать в США, он может вызывать в стране религиозную напряженность, которой его страна до этого успешно избегала.

«Я надеюсь, что он понимает, что его слова — это не то, как ты делаешь Америку снова великой, а позор для США в глазах всего мира и всех тех, кто смотрит на США как сияющий град на холме», — отметил он. «Он пользуется пробелом в информированности, недостатком образования, [и] нехваткой культуры в отношении религий и вероисповеданий».

Глава албанского правительства также отметил, что Дональд Трамп и другие сторонники шовинизма и антиисламской риторики являются «позором для нашей цивилизации».