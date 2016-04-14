Москва, 14 апреля, 2016, 08:25 — ИА Регнум. 14-я ежегодная программа «Прямая линия» с главой РФ Владимиром Путиным пройдет 14 апреля в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Трансляция начнется ровно в полдень по московскому времени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Задать вопрос президенту Российской Федерации смогут гости в студии программы и жители страны, с которыми Путин будет общаться в ходе прямых включений из различных российских городов, а также позвонившие или направившие SMS-сообщения в центр обработки сообщений.

По предварительным данным, российскому лидеру уже задано более 1 млн вопросов, большинство которых связаны с экономической ситуацией в стране, дорогами, ростом тарифов ЖКХ. Кроме того, граждан РФ волнует и внешняя политика, отношения с Украиной и Турцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в ежегодном формате. Как правило, мероприятие проходит в середине апреля.

Общение с Путиным не прекращалось и в период его премьерства. Как правило, политик общается с гражданами РФ в прямом эфире в течение нескольких часов.

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