Улан-Батор, 14 апреля, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Россия и Монголия подписали программу партнёрства. Стратегическое взаимодействие двух стран будет наращиваться. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Монголии Лундэгийном Пурэвсуреном, передаёт телеканал «24 Мир».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Встреча состоялась в Улан-Баторе сегодня, 14 апреля. Тема переговоров — программа развития стратегического партнёрства, которую в 2014 году поручили сформировать президенты России и Монголии. Поручения президентов выполнены: программа согласована и подписана главами МИД.

Лавров прокомментировал результат переговоров: Москва и Улан-Батор продолжают сотрудничество. «Монголия — наш добрый сосед и испытанный временем партнер. Мы подтвердили курс на наращивание наших стратегических отношений», — сказал он.

Глава МИД России подчеркнул, что страны во многом занимают близкие позиции по международным вопросам. «Мы договорились координировать усилия на международных площадках — ООН, ШОС, значительно укреплять диалог по безопасности в регионе», — сказал Лавров.

Лавров также отметил, что связи между Москвой и Улан-Батором дополняются взаимодействием в формате Россия — Монголия — Китай. Ещё в июле прошлого года была одобрена «дорожная карта» трёхстороннего взаимодействия.