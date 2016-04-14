Цитата из х/с «Игра престолов». реж Алан Тейлор, Дэвид Наттер, Алекс Грейвз. 2011 — 2016. США Кит Харингтон в роли Джона Сноу

Вашингтон, 14 апреля, 2016, 08:05 — ИА Регнум. В одном ролике Санса Старк и Теон Грейджой бегут по заснеженному лесу, в другом показан разговор Серсеи Ланнистер и Джейме Ланнистера, а в третьем Дейенерис Таргариен входит в дотракийский город Ваес Дотрак.

Напомним, что официальная премьера шестого сезона популярного телесериала «Игра престолов» состоится 24 апреля 2016 года. Предпремьерный показ его эпизодов уже прошел в Голливуде.