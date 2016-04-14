Стамбул, Турция, 14 апреля, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возглавит 14 апреля саммит более 30 глав и правительств исламских стран в Стамбуле, целью которого будет преодоление разногласий в мусульманском мире, сообщает France Press.

Иван Айвазовский. Ночь на Босфоре. 1894

В рамках Организации исламского сотрудничества Анкара постарается продемонстрировать свое влияние в исламском мире, особенно в тех странах, которые раньше входили в состав Османской империи.

Как подчеркнули в Анкаре, на саммите стороны постараются сгладить противоречия между представителями стран, в которых проживает приблизительно в 1,7 млрд человек, однако, как ожидается, основным камнем преткновения станут вопросы от Сирии до Йемена.

Как отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, саммит провидится тогда, когда «исламский мир переживает большое число разногласий внутри себя».

«Братоубийственный конфликт вызывает великую боль. Межконфессиональная ненависть разделяет уммы», — заявил он на встрече глав государств, входящих в организацию 14 апреля. «Я надеюсь, что саммит положит основу для заживления некоторых ран», — добавил он.