Калининград, 14 апреля, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Ракетный эсминец США «Дональд Кук» вновь стал посмешищем в глазах российских граждан. Несколько дней назад корабль зашёл в Польшу, чтобы, как заявил морской атташе посольства США в Польше Томас Кирстед, «продемонстрировать приверженность ВМС США повышению общих навыков работы на море».

Стоп-кадр с видеозаписи на YouTube-канале EUCOM Российский истребитель пролетает над американским эсминцем «Дональдом Куком»

«Кук» планировал участвовать на Балтике в натовских учениях Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»). Однако, когда эсминец вышел в международные воды Балтийского моря, с ним случилось дежавю. Российские истребители Су-24 морской авиации Балтийского флота дважды пролетели над «Куком». В этот момент на борту американского корабля польский вертолёт пытался выполнить тренировочную миссию. Но в результате возникла паника, и американско-польское учение было сорвано.

Страх «куковской» матросни мы уже видели. В апреле 2014 года, когда «Дональд Кук» гулял по Чёрному морю в районе уже нашего Крыма, фронтовой бомбардировщик Су-24М на протяжении полутора часов 12 раз имитировал атаку на этот ракетный эсминец. Тогда, как писала пресса, 27 членов экипажа подали рапорты об увольнении. Причина была сродни строчке из песенки Высоцкого — «страшна-а-а, аж жуть!»

Очевидно, что цель подобного полёта над «Куком» — чисто пропагандистская. Более того, это уже второй акт «марлезонского балета» со стороны Минобороны России. Первый произошёл, как только «Дональд Кук» пересёк морскую границу Польши, зайдя на рейд в Гдыню. Тогда в Калининградской области показал на что способен десантный корабль «Мордовия».

Пока американского эсминца тянули на буксире в польский порт, наш корабль успешно отстрелялся из 30-миллиметровых автоматических установок АК-630, а затем произвёл высадку морского десанта на побережье Балтики.

Стоит также отметить, что морская авиация Балтийского флота не первый раз демонстрирует находчивость и военное остроумие. Прошлым летом во время учений на Балтике офицеры написали маркерами на учебных авиабомбах «На Берлин!» и «За Сталина!» Эффект превзошёл все ожидания.