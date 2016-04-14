Москва, 14 апреля, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть 14 апреля начали снижение после роста накануне, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

alalam.ir Нефтедобыча

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне на Интерконтинентальной бирже к 7:49 мск упали на 2,524% до $43,59 за баррель. К этому времени майские фьючерсы на нефть марки WTI опустились на 2,156% до $41,28 за баррель.

Накануне Управление энергетической информации США (EIA) опубликовало еженедельную статистику по коммерческим запасам нефти в стране. По данным управления, ее запасы выросли на 6,63 млн баррелей — до 536,53 млн.