Вашингтон, 14 апреля, 2016, 07:54 — ИА Регнум. США продолжат разработку боевого лазера, способного уничтожать баллистические ракеты вероятного противника. Об этом, как передает RT, сообщил директор агентства по противоракетной обороне (ПРО) Пентагона вице-адмирал Джеймс Сиринг на слушаниях в Конгрессе.

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По его словам, испытания данного оружия планируется провести уже через 5 лет. «Мы хотим провести окончательную демонстрацию (лазера) до 2021 года», — уточнил Стиринг.

При этом он пояснил, что речь идет об устройстве относительно небольшой мощности, которое планируется разместить на борту воздушного судна.

14 апреля помощник заместителя министра обороны США Брайан Маккеон заявил, что власти США планируют расширить возможности американской системы противовоздушной обороны (ПВО), в ответ на «агрессивное поведение» со стороны России.

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