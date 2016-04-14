Биробиджан, 14 апреля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии сегодня, 14 апреля, пообещал построить в Биробиджане крытую площадку для детей, которые занимаются русским хоккеем. Об этом главу государства в видеосообщении попросили сами ребята, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Я вижу, ребята занимаются, так называемым, русским хоккеем, как в Биробиджане не помочь построить площадку? Обязательно это сделаем. Я совсем недавно встречался с нашими выдающимися, без всякого преувеличения, игроками, которые добиваются из года в год блестящих результатов. В целом, принимаются решения по поддержке этого вида спорта, которому, мне кажется, незаслуженно не уделяется нужного внимания. Посмотрим, что можно сделать для этой замечательной команды из Биробиджана», — прокомментировал Владимир Путин.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит уже в 14 раз. Как правило, её итогом становится решение проблем сотен жителей страны, так как глава государства дает распоряжение в прямом эфире. Известно, что за ходом прямой линии следят все губернаторы или их подчиненные, чтобы при возможности быстро среагировать на ту или иную жалобу. Кроме того, прямая линия является хорошим социальным опросом — президент страны от самих людей узнает, какие проблемы их волнуют. В этом году, очень много вопросов к дорожникам, так как качество ремонта трасс оставляет желать лучшего в подавляющем большинстве регионов. Некоторые жители страны обращаются с различными просьбами, например, нужен тренажер, машина или у президента могут попросить подарить домашнее животное.