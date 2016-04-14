Москва, 14 апреля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин согласен, что работать в шахте и за прилавком тяжело. Об этом он заявил 14 апреля в ходе прямой линии с главой государства, которая проходит уже в 14 раз.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«У вас тяжелая работа, но у тех, кто в шахте или за прилавком — не легче», — обратился к президенту телезритель.

Владимир Путин согласился и пожелал удачи, тем кто работает в шахтах. Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным проводится с 2001 года. За это время с Дальнего Востока ему поступило почти 11 тысяч вопросов, большинство из которых касались жилищно-коммунальных проблем. А меньше всего жителей региона интересовала коррупция. На ответы президента на вопросы жителей страны по плану отводится по 3 часа, но, часто программы не вписываются в этот хронометраж. Так прямая линия с главой государства в 2013 году длилась 4 часа 47 минут. Этот рекорд еще не побит.

На прямую линию с президентом поступило несколько миллионов вопросов со всей страны. Операторы колл-центра продолжают их принимать и во время прямого эфира. Причем с каждым годом количество вопросов к главе государства только растет — в 2001 году программа начиналась с 400 тысяч вопросов, а в 2015 их было уже 3,25 миллиона. В этом году данный рекорд может быть побит — большего всего людей волнуют проблемы с работой, внутренняя политика, коммунальные проблемы, низкие зарплаты и растущие цены на продукты, а также внешняя политика в связи с событиями в Украине и Сирии.