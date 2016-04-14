Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2016, 07:40 — ИА Регнум. В Ростов-на-Дону прибыли представители компании «Волгабас», которая готова поставить городу новые автобусы. Транспорт экологически чистый — работает на голубом топливе, а также адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями. Об этом сообщили ИА REGNUM 14 апреля в городской администрации.

rostov-gorod.ru Автобус из Волгограда

Ростовские власти заинтересовались предложением ввиду того, что согласно требованиям программы подготовки города к мундиалю, АТП должны быть обновлены. Представленные в областном центре автобусы соответствуют всем требованиям.

Помимо поставок автобусов гости из Волгограда предложили свою помощь в возведении газозаправочных комплексов, которые нужны Ростову-на-Дону в случае перехода пассажирского транспорта на природный газ.

Напомним, что сейчас по городу в основном курсируют автобусы МАЗ и ЛиАЗ.

Отметим, что о переводе на природный газ половины общественного транспорта в донской столице было заявлено еще в 2014 году. Как ранее сообщалось, ОАО «Газпром» намерен значительно расширить газомоторную инфраструктуру Ростовской области — построить к 2023 году 12 автозаправочных комплексов и установить 27 модулей для заправки автомобилей газомоторным топливом на действующих АЗС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону уже начали обновлять пассажирский транспорт. Так, по городу уже курсирует первый низкопольный трамвай, а в ближайшие дни по маршруту пустят низкопольный троллейбус. Весь электротранспорт выпущен на Тверском заводе.