Пекин, 14 апреля, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Центральная комиссия КПК по проверке трудовой дисциплины разрешила китайским чиновникам торговать акциями и ценными бумагами. Ранее внутренние инструкции КПК запрещали должностным лицам участвовать в торговле на бирже.

Цитата из к/ф «Волк с Уолл-стрит». реж Мартин Скорсезе. 2013. США Праздник

«Партийные и государственные чиновники имеют право торговать акциями и ценными бумагами» — с таким заголовком вышла газета «Чжунго цзицзянь цзяньча бао», издаваемая комиссией по проверке трудовой дисциплины.

Отмена запрета на торговлю ценными бумагами должна сократить коррупцию. По имеющимся у правительства КНР сведениями, многие чиновники занимались торговлей акциями через подставные компании и частных лиц, пишет «Сина синьвэнь».

Правоохранительные органы Китая сообщили, что за прошедшие 4 года чиновники украли более 2 млрд юаней, при этом большая часть средств была реализована на рынке ценных бумаг.

Новые изменения позволят контролировать доходы и деятельность должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2016 г. экс-председатель Государственного комитета по контролю ценных бумаг Сяо Ган подал в отставку в связи с критикой его работы и разразившегося коррупционного скандала в ведомстве.