Вашингтон, 14 апреля, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Власти США уверены в необходимости расширения американской системы противовоздушной обороны (ПВО) в ответ на «агрессивное поведение» со стороны России. Об этом, как передает агентство Sputnik, сообщил помощник заместителя министра обороны Брайан Маккеон в послании к комитету Сената по вооруженным силам.

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«В связи с нарушениями РФ договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) мы разрабатываем и внедряем стратегию в ответ на российские военные действия, которая включает в себя изменение и расширение системы противовоздушной обороны, чтобы противостоять наступательным возможностям РФ», — отметил Маккеон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договор о РСМД был подписан между США и СССР в 1987 году, а годом позднее вступил в силу. Согласно документу, стороны обязались полностью уничтожить свои ракеты средней (радиусом действия от 1 до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности. К 1991 г. соглашение было исполнено, до 2001 г. стороны проводили взаимные инспекции.

При этом Москва с конца 1990 г. неоднократно указывала на создание в США «ракет-мишеней для испытаний систем ПРО», представляющих собой полноценные ракеты средней дальности без боевого оснащения.

В свою очередь США летом 2014 г. высказали свои претензии о нарушении Россией договора РСМД в связи с разработкой и испытаниями крылатых ракет наземного базирования с запрещенной по договору дальностью.

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